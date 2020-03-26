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Altun, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da video konferans yoluyla iÅŸtirak ettiÄŸi yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) gÃ¼ndemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen G20 Liderler OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n koronavirÃ¼sten etkilenen ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kaybeden liderlere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ilettiÄŸini belirten Altun, "AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin virÃ¼sle mÃ¼cadelede yardÄ±m etmeye ve iÅŸ birliÄŸi yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu da ifade etti. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, hÄ±zla ve erkenden etkili Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi." ifadelerini kullandÄ±.

Altun, TÃ¼rkiye'nin virÃ¼sle mÃ¼cadele etmek ve onu kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in sÃ¼recin en baÅŸÄ±nda Bilim Kurulu oluÅŸturduÄŸunu, test kitleri Ã¼retme, aÅŸÄ± ve ilaÃ§ geliÅŸtirme konusunda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, dilimiz, dinimiz ve Ã¼lkelerimiz farklÄ± olsa da bu virÃ¼sÃ¼n bize ortak bir kadere sahip olduÄŸumuzu hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. TÃ¼rkiye hem kendi iÃ§inde hem de dÄ±ÅŸarÄ±da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DostlarÄ±mÄ±zÄ±n ve mÃ¼ttefiklerimizin bu tehditle baÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in elimizden geleni yapÄ±yoruz.

CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, hiÃ§bir Ã¼lkenin korumacÄ± ve tek taraflÄ± politikalar uygulama lÃ¼ksÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Serbest, aÃ§Ä±k ve kurallara dayalÄ± bir uluslararasÄ± ticaret sistemi, bu salgÄ±nÄ±n olumsuz etkilerini azaltmayÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. KararlarÄ±mÄ±z, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n ilkeleriyle aynÄ± doÄŸrultuda olmalÄ±dÄ±r."

Altun, koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ±nÄ±n konmasÄ± ve tedavi edilmesi sÃ¼recindeki deneyimlerin ve bilgilerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "G20 Ã¼lkelerinin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluÄŸu var ve bu sorumluluÄŸun gerekliliklerini yerine getirip gÃ¼ven saÄŸlamak iÃ§in kÃ¼resel bir iÅŸ birliÄŸi Ã¶rneÄŸi gÃ¶stermelidirler. KÃ¼resel piyasalara gÃ¼ven vermek adÄ±na Merkez BankalarÄ± arasÄ±ndaki Swap anlaÅŸmalarÄ± bÃ¼tÃ¼n G20 Ã¼lkelerini kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletilmelidir. Her Ã¼lke kendi baÅŸÄ±na hareket ederse, bu krizin olumsuz ekonomik etkilerinden kaÃ§Ä±namayÄ±z. HiÃ§bir Ã¼lke bu zorluÄŸun Ã¼stesinden tek baÅŸÄ±na gelemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SalgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda birÃ§ok geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin ciddi anlamda zorluk Ã§ektiÄŸini belirten Altun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriyeli mÃ¼ltecilerin ve yerlerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ bÃ¶lgeleri ile yÃ¼ksek risk altÄ±ndaki topluluklar iÃ§in sorunlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± hususunda G20'nin Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ± oluÅŸturmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, G20 Ã¼lkelerine, koronavirÃ¼s tehdidinden kurtulana kadar etkili bir ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°nsanlÄ±k ortak bir tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya ve TÃ¼rkiye her zaman olduÄŸu gibi, dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi ruhuyla, birlikte hareket etmeye hazÄ±r."

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