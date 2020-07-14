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14.07.2020 - 18:48 | | AA

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel bir ilk! Gözlüklerle izlenecek

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.

 Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz ruhunu, teknolojinin tüm imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelerle anma düşüncesinin ürünlerinden biri olan "Milletin zaferi" temalı dijital gerçeklik 3D video projesi, İletişim Başkanlığının bu yıla özel ürettiği dijital gerçeklik gözlüklerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığının YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Videoların izlenebildiği VR gözlükler, İletişim Başkanlığının Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye edilecek.


İletişim Başkanlığından 15 Temmuza özel bir ilk Gözlüklerle izlenecek


15 Temmuz'a özel üç boyutlu dijital gerçeklik videosuİletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin anlatıldığı üç boyutlu (3D) dijital gerçeklik videosu hazırladı.
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