MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanlığı’ndan ekonomi mesajı: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil!
ABONE OL
07.08.2020 - 16:09 |

İletişim Başkanlığı’ndan ekonomi mesajı: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ekonomi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı’ndan ekonomi mesajı: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomiye yönelik açıklamalar geldi. Altun, "Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir. Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur.

İletişim Başkanlığı’ndan ekonomi mesajı: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil

Ülkemizin ekonomik yükselişi ve Akdeniz'in barış diyarı olabilmesi için kararlılıkla savunduğu tezleri, yıllarca sömürü çarkını işleten kan emici odakların oyunlarını boşa düşürmüştür. Milli ve bağımsız ekonomi için attığımız her adım, küresel sömürü çetelerini Türkiye'ye karşı üstü örtülü kirli bir operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunları bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

 

Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi Can: Azmettirici belediye başkanı

Darp edilen AK Partili Meclis Üyesi Can: Azmettirici belediye başkanı

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

Sıradaki Haber