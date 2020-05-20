Ilısu’da üretime başlandı

2008’de temeli atılan Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni’ne video konferansla katılan Erdoğan, eserin projesinden inşasına tüm safhalarında emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na, yüklenici firmalara, mühendislere ve işçilere teşekkür etti. Erdoğan şöyle devam etti:



EN GÜZEL CEVAP: “Terör örgütlerinden yurt dışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Türkiye için Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için ve bilhassa bu tesisten doğrudan faydalanacak şehirlerimiz için bugün, bayram günüdür. Özellikle başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler, hele hele aşırı uç muhalifler, özellikle buranın yapımı karşısında merak ediyorum acaba ne diyecekler... Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.



NADİDE GERDANLIK: Her ay bir türbini hizmete vermek suretiyle yıl sonuna kadar Ilısu’yu tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Ilısu’nun maliyeti, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, inşaatı ve diğer harcamalarıyla birlikte toplamda 18 milyar lirayı buldu.



HASANKEYF KORUNDU: Barajın inşası konusunda en çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının ise 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelde yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10,6 milyar metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız bu nadide gerdanlık, GAP’ın da en önemli unsurlarından biridir.



ANLADIN MI BAY KEMAL: Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise Ilısu, dünyada bir numaradır. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı’na bırakarak hem 1,1 milyar kilovatsaat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum, ‘Çiftçilere ne yaptınız?’ İşte bütün bu arazileri sulamak suretiyle o suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal?.. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla belki daha kısa ama süratle bunların da açılışını yapıp inşallah bu yaz özellikle bu konuda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide, suda.