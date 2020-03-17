İlk ortak devriye ‘kısa’ tutuldu

Ortak devriye için Türk ve Rus askerleri öğle saatlerinde Serakib’de bir araya geldi. M4 otoyolu üzerindeki bir çok nokta, muhaliflerin bazı destekçileri tarafından kapatıldı. Ariha’da devriyeyi protesto edenler yola taşlarla barikat kurup lastikler yaktı. Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri durumu değerlendirdi ve devriyeyi kısaltma kararına gitti. Devriye bu yüzden Serakib ile Trumba arasında, dar bir alanda gerçekleşti. MSB de yaptığı açıklamada olası provokasyon ve bölgedeki sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınarak devriyenin gerçekleştiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise, “Terörist grupların etkisiz hale getirilmesi ve M-4’teki devriyelere katılan birliklerin güvenliğinin sağlanması için Ankara’ya ek süre” verdiğini açıkladı.

Operasyon hazırlığı

Hem güvenli koridorun oluşturulacağı 12 kilometrelik hatta, hem de M4 otoyolunun altında kalan Cebel Zaviye-Gap Ovasında, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Huraseddin ve Türkistan İslam Partisi gibi radikal grupların varlığı dikkat çekiyor. Yapılan anlaşmayla M4 yolu rejim ve muhalifler arasında bir barikat oluşturacak.

Bu sebeple M4 altında kalan bölgelerden muhaliflerin çekilmesi bekleniyor. Ancak bu zamana kadar bölgedeki örgütler bir çekilme göstermedi. Bu durumun rejim ve muhalifler arasında çatışmaların şiddetleneceği, rejimin bu bölgede büyük bir operasyon yapabileceği şeklinde değerlendiriliyor.