İnce: Bölücü olan kim?

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra CHP içinde başlatılan olağanüstü kurultay hareketine destek verenlerin, parti yönetimince dışlandığını savunan İnce, Twitter’dan “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla, sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter’dan, “CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. İnce bu dönemde ‘genel sekreter’ olarak Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa, çok büyük katkı sağlar. Elbette genel sekreter PM içinden seçilir. Benimki bir temenni. İnce, CHP’nin değeridir” açıklaması yaptı.