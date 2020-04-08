İnfaz mesaisi koronavirüs tedbirleri altında başladı

Kovid-19 salgınına rağmen çalışmalarını sürdüren Meclis’te “maskeli” mesai dönemi başladı.

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında 14 uluslararası sözleşmenin oylamasını yapmak ve AK Parti ile MHP’nin ortak infaz yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Başkanvekili Gök’ten milletvekillerine, basın mensuplarından kavaslara kadar herkesin maske taktığı toplantıda sosyal mesafe kuralına da titizlikle uyuldu.

Levent Gök, Genel Kurul açılışında yaptığı kısa konuşmada, “Sosyal mesafeyi koruyarak, maske takmanın zorunlu olduğu bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı maske takarak yapmaya özen göstereceğiz. Milletvekillerimizin ve TBMM’nin maske takarak yapacağı çalışmalar toplumumuz için de önemli olacaktır. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız” dedi. TBMM’deki oturuma katılan vekillerin büyük bölümü maske kuralına uydu. Kurala uymayarak maskesini takmayanlar ise uyarıldı. Vekiller koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre oturdu.

Kolonya ikramı

Kürsüye konuşmak için çıkan ilk milletvekili olan HDP Mersin Vekili Rıdvan Turan maskeyi çıkararak konuşma yapmak istedi; ancak Gök 5 dakikalık konuşmayı maskeyle yapmasının daha doğru olacağını ifade ederek Turan’ın teklifini geri çevirdi. Turan ve ardından söz alan tüm milletvekilleri maskeleriyle konuşmalarını gerçekleştirdi. Genel Kurul’da vekillere kolonya da ikram edildi. Gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, infaz yasa teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti ve MHP’li vekillerin imzasını taşıyan teklifin sadece hükümlülerle ilgili ve kısıtlı bir düzenleme olduğuna işaret eden Tanrıkulu, “İnfaz bakımından eşitliği, adaleti sağlamayacak bir yasa. Tutuklama yerine geçen adli kontrol tedbirlerinin tutuklular bakımından uygulanmadığını görüyoruz. Bütün Türkiye’nin neredeyse karantina altında olduğu bir dönemde, hangi tutuklu hangi delili karartacak, hangi tanığı etkileyecek ve nasıl kaçma girişiminde olacak?” diye soru.

Tanrıkulu, tahliye olup sonra tekrar tutuklanan siyasetçi ve aktivistlere de işaret ederken “Bunların başında yıllarca bu parlamentoda üyelik yapmış meslektaşım Selahattin Demirtaş var. Tahliye olmuştu ancak Sayın Cumhurbaşkanı ‘Nasıl tahliye olur?’ dediği için yeniden tutuklandı.

Osman Kavala... Tahliye olmuştu ama Cumhurbaşkanının grup toplantısında yaptığı konuşmadan sonra akşam başka bir suçtan tekrar tutuklandı. Ahmet Altan var 70 yaşında. Selçuk Kozağaçlı, İdris Baluken var. Tahliye edilmişlerdi sonra tekrar tutuklandılar. Bunların bütün vicdani yükümlülüğü bu parlamentonun, başta Cumhurbaşkanı’nın üzerindedir. Zira bu salgının ilk vuracağı yer cezaevleridir. İzmir Şakran Cezaevi’nde, ikinci bir hekim daha virüs ön tanısıyla tedavi altına alınmış. O nedenle parlamentonun buradan hep birlikte yargıya, yargıçlara, savcılara çağrı yapması lazım. Çünkü bu kararı vermeyen yargıçlar, ileride olası kasıtla adam öldürme suçunun failleri olabilirler” diye konuştu.

Bugün devam edecek

Görüşmeler sırasında, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasında atışma yaşandı. Kısa süren bu atışmanın ardından Meclis Grup Başkanvekili Gök, oturuma 15 dakika ara vererek Grup Başkanvekillerini yanına çağırdı; ardından oturumu yeniden açan Gök, görüşmelere bugün devam edilmesine karar verdi.