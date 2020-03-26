İnfaz yasa taslağı Erdoğan’a sunuldu: Cinsel istismar suçuna indirim yok

Toplantıda, cinsel suçların infaz indiriminden yararlandırılmaması; uyuşturucu suçlarının ise indirim kapsamına alınması görüşü ağırlık kazandı. Düzenlemede muhalefetin onayı şartıyla “erken evlilik”ten mahkum olanların tahliyesini mümkün kılacak bir düzenleme yapılması kararı da çıktı. AK Parti, hazırladığı infaz yasa taslağını önce Cumhur İttifakı ortağı MHP ile istişare etmiş, ardından düzenlemeyi muhalefet partilerine götürmüştü. AK Parti Grubu, muhalefetten gelen önerilerin de ışığında söz konusu taslağın son halini dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Külliye’de telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile grup ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıdan terör, örgüt, kasten öldürme ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçların infaz indirimi kapsamında değerlendirilmemesi kararı çıkarken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili yeniden bir çalışma yapılması değerlendirildi. Bu kararda, korona salgını nedeniyle cezaevlerinden tahliye edilecek mahkum sayısının ancak bu şekilde artabileceği hususunun etkili olduğu belirtildi. Cezaevlerinde 50 bin kişinin uyuşturucu suçundan yattığı bilinirken, toplantıda MHP’nin bu kişilere yönelik affı önemsediği ifade edildi. AK Parti kurmaylarının, “Bu bir af değil. Cezanın cezaevinde yatma süresiyle ilgili bir düzenleme. Denetimli serbestlik getiriliyor” bilgisini paylaştığı toplantıda Erdoğan’ın da bu düzenlemeye onay verdiği kaydedildi.



Muhalefet desteği şartı



MHP ile yapılan çalışmanın ardından “ceza indirimi” kapsamına sokulan cinsel suçların, muhalefetten gelen tepkiler üzerine dünkü toplantıda indirim kapsamından çıkarılması kararı verildi. Ancak cinsel suçlar arasında sayılan “erken evlilikler”in istisnai olarak “indirim”den faydalandırılması istendi.

Erdoğan’ın erken evlilikler konusunda muhalefetin de destek vermesi şartıyla bir düzenleme yapılmasını; muhalefetin destek vermemesi halinde ise konunun ayrıca çalışılmasını istediği kaydedildi.



Toplantıda AK Parti kurmaylarının, “Bu sadece AK Parti’nin değil tüm partilerin sorunu. Daha önce bu konuyu basın toplantısı ile gündeme getiren erken yaşta evlenip eşi tutuklu olan kişilerle basın açıklaması yapan CHP’li vekiller var” ifadelerini kullandıkları da bildirildi. Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cinsel istismar suçu konusunda çok hassas olduğunu da dile getirerek, bu suçun indirim kapsamına alınmaması yönünde talimatı olduğunu bildirdi. AK Parti’nin cuma gününe kadar infaz düzenlemesi üzerinde çalışması kararının alındığı toplantıda, Adalet Bakanlığı’nın etki analizi yapacağı ve son değerlendirmelerden sonra kesin bir karar verileceği öğrenildi.