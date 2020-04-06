İnfaz yasasında uzlaşma zorunluluk

Kaboğlu, yarın TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek infaz teklifiyle ilgili hazırladığı değerlendirme raporunda şunları kaydetti:

“Kalan hapis cezası süresinde indirimler yapılarak mahpusların tahliye edilmesi, indirimden çok af olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan, infaz kanununda değişiklik veya ceza indirimi olarak nitelense dahi, maddi olarak bir af yasası hüküm ve sonuçlarını doğurması muhtemel. Bu niteleme, Anayasal olarak af yasası, 3/5 çoğunluğu gerekli kılması ötesinde, siyasal bakımdan TBMM’de partilerin uzlaşma zorunluluğu doğurmaktadır.”

‘Konutta ceza’

Kaboğlu önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Mahpusların yaşam hakkını korumakla yükümlü olan devlet, ‘mahpus mesafesi koyun’ deme konumunda olmadığına göre Anayasal yetkileri kullanarak özgül önlemler almalıdır. İnfaza ara vermek gibi seçenekler üzerinde de durulmalı, fikir suçluları, gazeteciler, avukatlar, seçilmişler öncelikle değerlendirilmeli, hüküm özlüler dâhil tüm tutuklular tahliye edilmelidir. Hangi suç kategorisi olursa olsun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110. maddesinin, kısa süreli hapis cezaları bakımından ve bazı istisnai kategoriler açısından konutta ceza infazı olanağını düzenliyor olması da gözden uzak tutulmamalı. Diğer mahpus kategorileri için infaz indiriminden denetimli serbestliğe kadar farklı infaz tarzları uygulanmalıdır. Eğer bunlar yapılmaz ise, her mahpus ölümü, sorumluluk ilkesini beraberinde getirir.”

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

TBMM gündemi

İnfaz paketi

TBMM Genel Kurulu yarın toplanarak AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren teklifin görüşmelerine başlayacak. 70 maddeden oluşan, 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile belirlenen ilçelerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesi için en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. -ANKARA Milliyet