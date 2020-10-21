İnfazda ‘korona’ düzenlemesine uzatma: Hapissiz hapis cezası

Terör, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve cinsel suçlar gibi bazı suçlar hariç, diğer suç türlerine değişen oranlarda indirim ve denetimli serbestlik hakkı ile koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevlerinde bulunan mahkûmlara şartlı “izin” getiren infaz düzenlemesi, 14 Nisan’da TBMM’de kabul edilip yasalaşmıştı. Yasa, 15 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi; ardından da tüm cezaevlerinden mahkûmların tahliyelerine başlandı.



Uzatma doldu



Yasa kapsamında açık cezaevlerinden 30 bin 358, kapalı cezaevlerinden 12 bin 378 olmak üzere toplam 42 bin 736 hükümlü “denetimli serbestlik”ten, 6 bin 834 hükümlü de koşullu salıverilmeden yararlandı. 64 bin 661 hükümlü ise Kovid-19 iznine gönderildi. İzinli 64 bin 661 mahkûmun, izin süresinin sona erdiği 31 Mayıs 2020’de açık cezaevlerine geri dönmesi kararlaştırıldı. Ancak yasayla, salgının devam etmesi durumunda Adalet Bakanı’na ikişer aylık periyotlarla izin süresini üç kez daha uzatma yetkisi verildi. Bakanlık bu kapsamda izinleri önce 30 Temmuz’a daha sonra 30 Eylül’e ve son olarak da 30 Kasım’a kadar uzattı. 3 kez uzatma yetkisinin 30 Kasım’da dolacak olması nedeniyle yeni bir uzatma için yeni bir yasa maddesine ihtiyaç duyuldu. Söz konusu düzenleme, kış mevsimine girerken koronavirüs vaka sayılarında yaşanan ciddi artış da göz önünde bulundurularak AK Parti tarafından hazırlanan son istihdam paketine eklendi. Düzenlemeyle, Kovid-19 sebebiyle açık cezaevlerinde bulunanlarla kapalı cezaevlerinde olup da açık cezaevlerine ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin; denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021’e uzatılacak. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis’in, daha önce salgın dolayısıyla Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2’şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatarak “Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor” dedi.



7 yıllık ceza buhar olacak

Teklif maddesinin aynen yasalaşması halinde 9.5 aydır “izinli” sayılan mahkumların çoğunun 1 Şubat 2021 itibarıyla cezaevine dönmesi gerekmeyecek. Kanunun ardından 7 yıl hapis cezası alan çoğu mahkum izin dönemlerinde denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hakkını kazandıkları için hiç hapis yatmadan cezasını çekmiş sayılacak.