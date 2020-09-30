İşgal bittiğinde sorun çözülür

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantısı sürerken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi:

YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK: Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Ermenistan ordusu pazar günü ateşkesi ihlâl etti ve barbarca soykırımvari bir saldırıda bulundu. Türkiye olarak uluslararası hukukun açık ihlâli karşısında sesimizi yükselttik. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki mesajı nettir, Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa, ne kadar istiyorsa Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI SAVUNUYORUZ: ‘İki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz’ gibi zalimle mazlumu eşitleyen sözler diplomasi değildir. Bu, zalime destek vermektir; saldırganı teşvik etmektir. Biz bu saldırganlık karşısında Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır; Ermenistan orada işgalcidir. Dolayısıyla en önce bu işgali sona erdirmesi ve Azerbaycan topraklarını terk etmesi için Ermenistan gereken yaptırımlarla karşı karşıya bırakılmalıdır. Türkiye Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü konusunda Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür.

TEPKİSİZ Mİ KALALIM?: CHP’li Ünal Çeviköz, Türkiye’nin oraya cihatçı gruplar gönderdiğine dair açıklama yaptı. TBMM’deki bir siyasetçinin Ermenistan’ın propagandasına dayalı yalan haberleri kınamadan aktarmasının ne manası vardır? TBMM’deki bildiriye atılan imza son derece kıymetlidir; imza atan partilerin hepsi takdire şayandır. Ama ‘Azerbaycan’a cihatçılar gönderildi’ şeklindeki yalan bir propagandaya tepkisiz mi kalalım?

MASADA İSTEMEZLERSE SAHADA ÇÖZERİZ: (Doğu Akdeniz) Pompeo bir aydan az süre içinde Yunanistan tarafını iki kez ziyaret etti. Bu, ABD’nin bu meselelerdeki tarafsız duruşuna gölge düşüren bir yaklaşım. Bu yaklaşım, bölge barışına hizmet etmez, bizim müttefik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkarır. ABD’nin dengeli politikasına yeniden dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye her halûkarda bir müzakere devletidir. Masada istiyorlarsa sorunları masada çözeriz, masada istemiyorlarsa sahada çözeriz.

ZAMANLAMASI YARGININ BİLECEĞİ İŞ: (HDP’lilere “Kobani” operasyonu) 6 Ekim’den itibaren bazı siyasilerin çağrısı üzerine ki bunların hepsi HDP’de bulunuyorlar, Türkiye genelinde olaylar başladı. Açık bir isyan çağrısıyla 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. ‘Kobani düştü, düşecek’ deniyordu. Eğer Türkiye Kobani’ye destek vermeseydi orada çok ağır katliam gerçekleşecekti. 35 ilde 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, bir sürü konut dokunulmazlığını ihlâl, devlet kurumlarının zarara uğratılması gibi bir sürü şeyle karşılaştık. Şimdi bunlar soruşturulmasın mı? Diyorlar ki bu kadar zaman geçtikten sonra bu niye yapılıyor? Bu yargının bileceği iş. Yargı diyor ki, ‘Yeni delillere ulaştım ve bu konuyu soruşturuyorum’.

UNUTTURULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ: Hangi dosyanın içinde ne var, hangi kişinin durumu nedir buna karar verecek olan biz değiliz, yargıdır. Bu tip soruşturmalar yapıldığı zaman ‘Türkiye’de siyasal katılım yolları kapatılıyor’ deniyor. ‘PKK terör örgütü değildir’ cümlesini birisi kullandığı andan itibaren demokrasi ve hukuk alanının dışına çıkmıştır. İsyan çağrıları tabi ki soruşturulacak. Tutuklamaları eleştireceğim diye birtakım siyasi sinyal mekanizmaları kuracağım diye Kobani olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın Türkiye’ye veriler zararların unutturulmasına müsaade etmeyiz. Tabii ki bunun karşılığı olacak ama buna yargı karar verecektir.

KENDİ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZ GİBİ SAVUNUYORUZ: (Azerbaycan’a asker gönderilecek mi?) Destek şu unsurla olacak gibilerinden ayrıntıya girmeye gerek yok. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü kendi toprak bütünlüğümüz gibi savunuyoruz.

‘Ermenistan tarafı panik içinde’

BEKLEMEDİĞİMİZ BİR AÇIKLAMA: (Pompeo’nun açıklamaları) Pompeo’dan beklemediğimiz, kendisinin tarafsızlığını kaybettiğini gösteren bir açıklama. Soğukkanlılığını kaybeden Türkiye değil Yunanistan. Sayın Pompeo’nun kurması gereken cümle, ‘Türkiye’nin gösterdiği diplomatik yaklaşıma ve soğukkanlılığa teşekkür ediyoruz. Yunanistan’dan da bunu bekliyoruz’ olmalıydı.

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR: (Ermeni uçağının Türk F-16’sı tarafından düşürüldüğü iddiası) Ermenistan tarafı panik içerisinde. Ermenistan saflarında savaşan paralı askerler olduğu, PKK unsurlarıyla yakın bağlantılar olduğu ortaya çıkıyor. Ermenistan Başbakanı bunu örtbas etmek için Türkiye’nin oraya cihatçı gruplarının gönderdiğini söylüyor. Türkiye F-16’sının Ermenistan’a ait bir uçağı düşürdüğü haberini yaydılar. Bu da tamamen yalandır.

Basın toplantısı sırasında Çelik’in konuştuğu kürsüye hem Türk hem de Azerbaycan bayrağı konuldu.