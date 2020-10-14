‘Işık’ paylaşımı tartışma yarattı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan paylaşıma, “Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin” sözleriyle tepki gösterdi.

‘Millet fırsat vermez’

AK Parti kanadından bir başka tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan geldi. Muş, “Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren ‘AYM’nin ışıkları yanıyor’ sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi, milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez” diyerek Engin Yıldırım’ın paylaşımını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal ise “AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye’nin darbeci ve vesayetci günlerindeki “genelkurmayın ışıkları yanıyor” vurgusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde boşalan vesayet alanlarını “biz” mi dolduracağız demek istiyor acaba?” mesajını yazdı. İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından bakanlığın ışıkları yanarken çekilmiş bir fotoğrafıyla, “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajı paylaşıldı. Bu mesajlar üzerine Yıldırım, “’Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” paylaşımını yaptı. Yıldırım, mesajlarını sildi.

İçişleri Bakanlığı “Işıklarımız yanmaya devam ederken...Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” paylaşımı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir” ifadelerini kullandı.