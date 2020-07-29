'İslam düşmanlığını gizlemeye çalışıyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni’ne video konferansla bağlanarak konuştu.

Sümela Manastırı’nın, ülkenin tanıtımının önemli sembollerinden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan bu eserin, ecdadın bölgeye yerleşmesi ve tümüyle fethinin ardından korunarak bugünlere geldiğini söyledi. Erdoğan “Eğer biz iddia veya ima edildiği gibi diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, beş asırdır elimizde olan bu manastırın yerinde şu anda yeller eserdi” dedi.

‘TEŞEKKÜR EDİLMELİ’

“Osmanlı’nın daha bir asır önce çekildiği coğrafyalarda tam anlamıyla bir kültürel soykırım yaşandı” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ecdat yadigarı eserlerin kahir ekseriyeti ya yıkıldı ya yakıldı ya da yok olmaya mahkum edildi. Balkanlar’da bir asır önce 300 cami ile bıraktığımız bir şehirde bugün her nasılsa ayakta kalabilmiş tek bir caminin kalmış olması, kimin nerede durduğunun ispatıdır. Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı hiçbir devletin Türkiye’ye söz söyleme, bizi eleştirme hakkı yoktur Ayasofya’yı 1453 yılında dönüştürüldü haliyle cami olarak yeniden hizmete açmamız rahatsızlık sebebi olmamalıdır. Tam tersine bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz. Bugün hizmete açacağımız Ortahisar Ayasofya Camii için de aynı durum geçerlidir. Yaklaşık 750 yıllık bir geçmişi olan bu eser, ecdadın elinde daha da güzelleşerek günümüze ulaşmıştır.”

‘KİN KUSUYORLAR’

Türk milletinin Anadolu’daki 1000 yıllık varlığını kabul edemeyenlerin Ayasofya bahanesiyle bir kez daha kinlerini kustuklarını, aynı şekilde milletin değerlerine ve kültürüne husumet duyanların yine Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya döktüklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu kesimlerin Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii konusunda diyecekleri de bellidir. Bunlar için ne tarihin ne kültürün bir kıymeti vardır. Türk milletine ve İslam dinine düşmanlıklarını açıkça dile getiremedikleri için bu tür konular üzerinden kendilerini konumlandırılıyorlar. Halbuki böyle dolaylı yollara hiç gerek yok. Milletimiz de tüm insanlıkta kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyor... Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği, inkarı ve dönüşü mümkün olmayan bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık bu kadar berrak bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz.”

‘YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef sürekli bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar. İnsanlara iftira atarak, vatandaşlarımızı kışkırtarak milletin değerlerini olan düşmanlıklarını gizlemeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor.”

AYASOFYA’DA NAMAZ KILINDI





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon’daki Ayasofya Camisi’nde incelemelerde bulundu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından camide namaz kılındı.

SÜMELA’DA AYİN YAPILACAK





Sümela Manastırı, iç kısmındaki çalışmaların da sona ermesinin ardından dün törenle yeniden ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu sene 15 Ağustos’ta Ortodoks vatandaşlarımız Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecekler” dedi.

BARTHOLOMEOS TEŞEKKÜR ETTİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, Sümela Manastırı için teşekkür etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos’un, Erdoğan’ın Sümela Manastırı’nın restorasyonuna verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. Bartholomeos’un Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

ERDOĞAN’DAN KORONAVİRÜS UYARISI: RİCA EDİYORUM DİKKATLİ OLUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum” dedi.

Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan’la gittiği Karacaahmet Mezarlığı’nda, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran’ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Mezarlık çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, basın mensuplarının “Bayram mesajınız var mı?” sorusu üzerine, “Her şeyden önce tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” diyerek şöyle devam etti: Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı zamanda Ayasofya Camii’mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.”

Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Erdoğan, “Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım” dedi. - İSTANBUL AA