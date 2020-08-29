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29.08.2020 - 07:00 | | AA

‘İslam’ın kadına verdiği haklar hâlâ anlaşılamadı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Mihrişah Valide Sultan İmareti’nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler’in Vefatının 1. Yılı Anma ve Vakıf Yönetimi Tanışma Programı’na katıldı.

‘İslam’ın kadına verdiği haklar hâlâ anlaşılamadı’

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Tahmin ediyorum, hepiniz Şule Yüksel Hanım’ın özel hayatımda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorsunuz. Onun mücadelesine, önümüzde açtığı ufka, en yakın mesafeden şahitlik ettim. Müslüman kimliğinin, toplumun alt katmanlarına hapsedildiği bir dönemde o, cendereye sıkışmış bir kesim için rol model oldu. Dindar olmanın gericilik, yobazlık, çağ dışılık, geri kalmışlık gibi kelimelerle yan yana koyulduğu cümleleri, alt üst etti. Modern olmanın reçetesinin, tek tip kadın olma şartını, hükümsüz kıldı. O zamanlar çağdaşlık, bilhassa kadınların giyim kuşamına endeksleniyor, kadın üzerinden bir siyaset yürütülüyordu. Kentlilik ve modernlik, dindar kimliği tamamen dışlıyordu” dedi. “Nasıl Rosa Parks, Malcolm X, Muhammed Ali gibi büyük şahsiyetler hak arayışında evrensel semboller haline geldiyse, Şule Yüksel hanım da mutlaka uluslararası tanınırlığa kavuşmalıdır” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün bilhassa dünyanın her yerindeki Müslüman kadınlar bir rol modele ihtiyaç duyuyorlar. Onları hedef alan baskılara karşı söylemlerini oluşturacak bir zemin arayışı içindeler. Yanlış kurulmuş cümleleri yeniden ve düzelterek kurmamız gerekiyor. İslam’ın kadına verdiği hakların Müslümanlar da dahil, hala layıkıyla anlaşılamamış olması en büyük üzüntümdür.” 

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