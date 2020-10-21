21.10.2020 - 16:44 | | DHA
İspanya Büyükelçisi Garnica'dan Erdoğan'a güven mektubu
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Garnica'yı kabul etti. Garnica, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Güven mektubu sunumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükelçi Garnica'nın koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Garnica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hergueta Garnica, Erdoğan'a güven mektubu sundu.