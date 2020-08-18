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18.08.2020 - 07:00 |

İstanbul 2 No’lu Baro için ilk adım atıldı

Çoklu baro yasasının yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul 2 No’lu Baro’nun kurulması için resmi süreç başlatıldı.

İstanbul 2 No’lu Baro için ilk adım atıldı

Girişimi başlatan avukatlar, İstanbul 2 No’lu Baro’nun kurulması sürecinde gelinen son aşamayı Cevizlibağ’daki bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştılar. Toplantıya aralarında yeni baronun kurucu  üyeleri olan avukatlar Şengül Karslı, Necati Ceylan, Niyazi Paksoy ve Cavit Tatlı’nın da bulunduğu çok sayıda avukat katıldı.  Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği’ne müracaat edilerek, üye olunması için elektronik imza süreci başlatıldı. Kurucular Kurulu  üyesi Ceylan, “Tüm meslektaşlarımızı bu tarihi görevi yerine getirmek üzere misyon üstlenmeye davet ediyoruz. Bizim gibi düşünen tüm meslektaşlarımızı aramıza katılmaları için açık davette bulunuyoruz” dedi. Paksoy, “Şu andan itibaren Barolar Birliği’ne müracaatımız gerçekleştirildi. UHAP üzerinden müracaatımız kabul edilerek elektronik imza sürecimize başlanmıştır. Elektronik imza sürecinde 2 bin imzamızın bir iki gün içinde tamamlanmasını takiben Barolar Birliği’nin vereceği yetkiyle birlikte Kurucular Kurulu olarak bizler baromuzun kuruluşunun ve organlarının seçilmesi için genel kurula gideceğiz. Çok kısa süre içerisinde baromuzu kuracağız” dedi.

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