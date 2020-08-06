‘İstanbul Sözleşmesi için KDK’ya 200 başvuru oldu’

Malkoç, KDK ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında iş birliği mutabakat zaptı imza töreninde KDK’nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Malkoç, “İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı zaten basın ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.



