06.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘İstanbul Sözleşmesi için KDK’ya 200 başvuru oldu’
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi konusunda “Kurumumuza 200’e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak henüz kararımızı vermiş değiliz” dedi.
Malkoç, KDK ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında iş birliği mutabakat zaptı imza töreninde KDK’nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karar verdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Malkoç, “İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı zaten basın ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.