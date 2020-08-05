İstanbul Sözleşmesi masaya yatırılacak

AK Parti’nin bugün yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve il başkanları toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da olmaması ve diğer programları nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. İl Başkanları için 13 Ağustos tarihi belirlenirken MYK için ise net bir tarih belirlenmedi. Erdoğan’ın MYK ile birlikte MKYK’yı da toplayabileceği ifade ediliyor. MYK’da İstanbul Sözleşmesine dair son dönemde yaşanan tartışmalar ve farklı bakış açıları bir kez daha ele alınacak.

İbrenin gösterdiği

AK Parti MYK toplantısında bu ayın sonunda başlaması beklenen ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, teşkilatların yaz dönemi çalışmaları, sosyal medya düzenlemesinin ardından atılacak adımlar, Meclis’in yeni dönemdeki gündemi ele alınacak. Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de İstanbul Sözleşmesi tartışmaları olacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gerektiği yönündeki açıklamasının ardından alevlenen tartışmalarda bir önceki MYK’da çalışma yapılması kararı alınırken, kulislere ağırlıklı görüşün sözleşmeden “çekilme” yönünde olduğu yansımıştı. Ancak parti içinde konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Farklı görüşler

AK Parti içinde ve tabanında azınlıkta kalan bir grup sözleşmenin mevcut haliyle sürmesi gerektiğini savunuyor. Fakat parti içinde böyle bir ihtimal gündemde tutulmuyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan güçlü bir grup ise İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapısına ve İslami kurallara aykırı olduğunu savunuyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan kesimde yeni bir yasa çalışması yapılabileceği ve kamuoyuna kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda güçlü bir mesaj verilebileceği de dillendiriliyor. Sözleşmeden çekilmeyi savunan bu gruba, partideki kadınların büyük çoğunluğunun karşı çıktığı biliniyor. Bu çerçevede sözleşmenin güncellenebileceğini, madde eklenebileceği, değiştirilme başvurusu yapılabileceği savunularak kamuoyuna daha iyi açıklanabileceğini belirtiyor. Özellikle sözleşmeye dayandırılarak yapılan birçok yorumun gerçek olmadığı dillendiriliyor. Sözleşmede yer alan “cinsel yönelim” ifadesinin insanlara uygulanan her türlü ayrımcılıkla ilgili olduğunu bunun LGBT yönelimlere sahip çıkmak veya teşvik etmek anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.

Tüm bu tartışmalar devam ederken Erdoğan’ın da konunun daha fazla uzamasını istemediği ve yapılacak değerlendirmelerin ardından kararını vererek kamuoyuna duyurulacağı ifade ediliyor.

TÜRGEV BAŞKANI VE KADEM YÖNETİCİSİ FATMANUR ALTUN:

‘AKILLARA ZİYAN FİTNE’





TÜRGEV Başkanı ve KADEM Yöneticisi Fatmanur Altun sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

İstanbul Sözleşmesi tartışması artık bir turnusol kağıdına dönüştü. 3 gündür gerek İstanbul Sözleşmesi gerekse LGBT konusunda görüşlerimizi net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Buna rağmen ısrarlı bir şekilde ‘haydi itiraf et, İstanbul Sözleşmesi’ne iman ediyorsun’ tonunda karşılıklar alıyorum. Dahası mesajlar, mailler ve telefon trafiği ile insanlara ulaşarak bu yargıyı onlarda da oluşturmaya, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bize biçtikleri rol belli; İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi LGBT destekçisi göstermek. Akıllara ziyan bir fitne! Üç gündür attığımız tweet’ler bütün hesaplarını bozmuş olacak ki; yazılanlar ortada olmasına rağmen insanlara okuduğunu anlamayan muamelesi yapmaktan ve gizli-açık lobilerle fitne kazanını kaynatmaktan çekinmiyorlar. Bizim pozisyonumuz nettir; İstanbul Sözleşmesi nas değildir. Öte yandan artık siyasi bir hüviyet kazanan LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlara sağdan yaklaşarak, LGBT ile korkutarak Erdoğan’ı hedef göstermek, düşmanlaştırmak ancak şeytanın aklına gelebilirdi. Bu bariz FETÖ projesine, tek dertleri aile olan masum insanlarımızı ortak etmeye çalışan ve fitne ateşine sinsice odun taşıyanların iki yakası iki cihanda ellerimdedir! Hakkım kesinlikle helal değildir. Bir topluluğun kadınlarını hedef alan, gizli, kapaklı lobilerinizle oluşturduğunuz büyük çaplı İlk hadisesi nedeniyle Allah’ın gazabından korkmuyorsunuz ama sizi ve bütün şürekanızı O’na havale ediyorum.”

KADINLARDAN ÇEKİLME PROTESTOSU

Kadın örgütlerinin çağrısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar bugün sokağa inecek. Gösterilerde kadın cinayetlerinin durdurulması istenecek, İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanması savunulacak ve çekilme tartışmalarına tepki gösterilecek.