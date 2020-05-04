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04.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘İstanbul’a iki kalıcı hastane kazandıracağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe’de yapımı devam eden hastanelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız” dedi.

‘İstanbul’a iki kalıcı hastane kazandıracağız’

Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin video paylaştı. Erdoğan mesajında, “Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız” dedi.

Erdoğan, hastanelerin inşaatlarının son durumlarını da yakından takip ederken geçen hafta helikopterle her iki hastanede yürütülen çalışmaları havadan incelemişti. Erdoğan, Sancaktepe’deki hastanenin çevresinin en kısa sürede ağaçlandırılması talimatını da vermişti.

Afet hastanesi

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’ndaki iki hastane de salgın, deprem ve afet hastanesi olarak tek katlı planlandı. 432’si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yataktan oluşan Sancaktepe’deki çok amaçlı hastane, her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Atatürk Havalimanı arazisinin bir bölümüne inşa edilen hastane de çok amaçlı olarak kullanılabilecek ve her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen toplam bin 8 yataktan oluşacak. Her iki hastanenin de bu ay sonunda hizmete alınması hedefleniyor. 

‘İstanbul’a iki kalıcı hastane kazandıracağız’

‘İstanbul’a iki kalıcı hastane kazandıracağız’

ÜNAL ÇAM Milliyet

 

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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