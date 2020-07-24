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24.07.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

İşte ilk hutbe

Ayasofya’da 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazı öncesi program saat 10.00’da sela ve tekbirlerle başlayacak.

İşte ilk hutbe
AYKUT YILMAZ Ankara

 

Kuran-ı Kerim tilaveti yapılacak programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak. Erbaş tarafından kıldırılacak cuma öncesi hutbesi de Ayasofya’ya ayrıldı. Diyanet’in, “Ayasofya: Fethin Nişanesi, Fatih’in emaneti” başlıklı hutbesinde “Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salâların yükseldiği gündür. Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Cami-i Şerifi bugün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor” denildi.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, beş asır boyunca cami olarak müminleri bağrına basan mukaddes bir mekânın, aslî vasfını kazanması olarak nitelenen hutbede, “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun ve mazlum mescitlerinin ümide kavuşmasıdır. Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan medeniyetimizin yükselmeye devam edişidir” denildi.

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