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23.05.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, siyasi partiler, siyasi etik ve seçim kanunları, Meclis İç Tüzüğü, milletvekili dokunulmazlığı ve meslek örgütlerine yönelik yasa değişiklik taleplerini içeren çağrı açıklaması sonrasında Ak Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti.

İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
ÖNDER YILMAZ Ankara

 

Öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak. MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı. Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması. Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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