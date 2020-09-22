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22.09.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

İstikşafi görüşmeler için ilk adım

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz odaklı başlayan gerilime yönelik son dönemde “diplomasi” mesajları artarken, iki ülke arasında uzun bir aradan sonra ilk temas Almanya aracılığında geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

İstikşafi görüşmeler için ilk adım
KIVANÇ EL Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Merkel’in Başdanışmanı Jan Hecker ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Başdanışmanı Eleni Sorani ile telekonferans yolu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşme, Türkiye-Yunanistan arasında 60. turda duran istikşafi görüşmelerin “ön görüşmesi” formatında gerçekleşti. Görüşmelere Dışişleri bakanlıkları düzeyinde devam edilmesine karar verildi.

‘Teknik’ temaslar

Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikler bir süredir durulurken, Almanya’nın da devreye girmesinin ardından iki ülke arasında ilk somut ve ciddi temas geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Haftasonu da Türkiye-Yunanistan-Almanya hattında yoğun temasların yaşandığı öğrenildi. Kalın, Hecker ve Sorani’nin gerçekleştirdiği üçlü görüşme “verimli” geçerken, bu buluşma “istikşafi görüşmelerin başlatılması” için de ön görüşme olarak yorumlandı. Üçlü zirvede Dışişleri bakanlıkları düzeyinde görüşmelerin sürmesine karar verilirken, bu hafta bazı “teknik” temasların da olabileceği değerlendiriliyor.

AB Zirvesi sonrası

Türkiye ve Yunanistan’ın 60. görüşmede kalan, “istikşafi görüşmelerin” yeniden başlama konusunda uzlaştıkları da kamuoyuna yansırken, AB zirvesi sonrasında iki ülkenin bu görüşmelere başlayabileceği ifade ediliyor. 61. İstikşafi görüşmeler hakkında iki ülkenin aynı anda duyuru yapması da bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konsey Başkanı Charles Michel’ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirvede de, istikşafi görüşmelere dair değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.

Adres İstanbul

Öte yandan kulislere yansıyan bilgilere göre, istikşafi görüşmeleri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlığındaki Yunan heyeti yürütecek. Türkiye adına görüşmeleri ise Dışişleri Bakan yardımcısı veya Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in başkanlığındaki heyetin yürütmesi bekleniyor. 60. İstikşafi görüşme 2016’da Atina’da gerçekleştirilmişti. 61. İstikşafi görüşmenin ise, İstanbul’da olması bekleniyor.

 

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