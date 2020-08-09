‘İttifakı korumaya çalışıyoruz’

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, PM toplantısının yaklaşık iki saat süren basına kapalı bölümünde, kurul üyelerine gündemdeki gelişmelerle ilgili kritik talimatlar verdi.



CHP lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısıyla başlayan tartışmalar konusunda PM üyelerini uyardı.



‘Ortak dil’ vurgusu



Millet İttifakı’nı korumaya çalıştıklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınılmasını istedi. Parti yönetiminin “ortak dil” kullanmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “İttifakı korumaya çalıştığımız bir süreç var. Siz de söylemlerinizi buna göre belirleyin” ifadelerini kullandığı belirtildi.



Kılıçdaroğlu’nun dört yardımcısının PM’ye seçilemediği kurultaydaki seçimlerle ilgili tartışmalar yaşanmıştı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya seçilmesin diye elimden geleni yaptım” açıklaması tartışmaları büyütmüştü.



Bazı genel başkan yardımcılarının, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmayan isimleri, kendi listelerine alması da tepki çekmişti.



‘Doğru bulmuyorum’



Kılıçdaroğlu’nun PM’nin kurultaydan sonraki ilk toplantısında “parti disiplini” uyarısı yaptığı da öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Tüm arkadaşlarımızın bu disipline uyması gerekiyor. Sorunlarımızı içeride tartışabiliriz ama bunu dışarıda basının önünde dile getirmeyi ve tartışmayı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.