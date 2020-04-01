İzinsiz yardım toplayamazsınız

İçişleri Bakanlığı, CHP’li belediyelerin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zor durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı yardım kampanyasına yayımladığı genelgeyle dur dedi. CHP yönetimi ise büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyası başlatma yetkisinin bulunduğunu, genelgenin yasanın üstünde olamayacağını iddia ediyor.

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “6 Milyon Tek Yürek” sloganıyla bir bağış kampanyası başlattı. 29 Mart’ta başlatılan kampanyanın ardından CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin tamamı aynı uygulamayı hayata geçirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun’un koordinasyonunda yürütülen kampanyaların, il ilçe ve beldeler dahil olmak üzere 250 belediyeye yayılması planlandı.

‘Kovuşturma yapılır’

CHP’nin kampanya çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığı dün belediyelerle ilgili kritik önemde bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 81 ilin valiliğine gönderdiği “Yardım toplama” konulu resmi yazıda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri hakkında kovuşturma yapılır. Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmesinin sağlanması; ikaza rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6’nci maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, bilgi edinilmesi ve gereğini arz ve rica ederim.”

CHP: Tamamen yasal

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin CHP’li belediyelerin yardım kampanyasını etkileyip etkilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bu kapsamda CHP yönetimi, özellikle büyükşehir belediyelerinin yardım toplama yetkisinin bulunduğunu savundu. Torun, “Kampanyalarımız Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında tamamen yasal bir şekilde düzenlenmiştir. Belediyelerimiz, sorumluluk alanlarındaki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabilmek için elindeki bu yetkiyi kullanmıştır. Bu nedenle valiliklerden herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur” dedi.

Valilikten izin alınması gereken yasa ve bağış türünün, belediyelerin kampanyalarını kapsamadığını belirten Torun, “İçişleri Bakanı’nın gönderdiği genelge 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası’na atıf yapılıyor. Belediyelerin bu yasayla ilgisi yok” dedi.

Hesaplar bloke

Torun, genelgenin ardından belediyelerin bankalarda açtığı yardım kampanyası hesaplarının bloke edildiğini belirterek, “Tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Genelge yasanın üstünde değil. İçişleri Bakanı, kanunda verilen hakkın kullanılmasını engelleyemez. Asla buna boyun eğmeyiz” dedi.

Yasa ne diyor?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 18. maddesinin “g” bendinde; büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri arasında, “Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak” yetkisi yer alıyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 maddesinin “a” bendinde ise belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında, “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma” hakkı olduğu belirtiliyor. Aynı kanunun 59. maddesi “g” bendinde ise belediye gelirleri arasında bağışın da

bulunduğu yazıyor.

‘Şehirler arası seyahat yüzde 98.9 düştü’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece katıldığı bir televizyon kanalında koronavirüs ile mücadeleye ilişkin bilgiler paylaştı. Soylu, “Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren, bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var” dedi. Soylu, 15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendiğini ve bu hesapların yüzde 70’inin terör örgütleriyle ilintili olduğunu söyledi. Şehirler arası yolcu taşımacılığının yüzde 98,9 düştüğünü söyleyen Soylu ayrıca “İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik” dedi. Soylu, CHP’li belediyelerin bağış toplamasını engelleyen genelge ile ilgili de, “Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ‘Ben yardım topluyorum’ derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz” dedi. Soylu ayrıca fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya da operasyon yapıldığını söyledi.

CHP’liler Soylu ile görüştü

Genelge üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Altay ve Torun’un görüşmede, salgınla mücadelede herkesin katkısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, belediyelerin halka en yakın kuruluş olarak vatandaşa doğrudan hizmet etmek istediğini aktardığı öğrenildi. Altay ve Torun’un, kampanyaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı da olumsuz etkilemeyeceğini de vurguladığı, bu nedenle belediyelerin bağış toplamasına izin verilmesi gerektiğini kaydettiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bugün bağış hesaplarına bloke konmasıyla ilgili idare mahkemesine dava açacağı bildirildi.