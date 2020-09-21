Kabine bugün toplanıyor! Sıkı denetim ve yeni tedbirler masaya geliyor

Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreci ile ilgili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’de son duruma ilişkin sunumlar yapacak. Erdoğan’ın cuma günü koronavirüs salgınına ilişkin verdiği “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” mesajlarının ardından toplantıda koronavirüsün seyrine ilişkin detaylı değerlendirmeler de yapılacak. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda atılabilecek yeni adımlar da gündemde olacak. Vakaların arttığı il ve ilçelerin değerlendirileceği toplantıda, bölgesel olarak alınabilecek yeni önlemler gündeme gelecek.

Diplomasi süreci

Toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, Ege’de Yunanistan ile gerilen ilişkiler, NATO’nun Türk-Yunan krizinde devreye girmesi, Fransa’nın tutumu ile Almanya’nın arabuluculuk çabalarına dair bilgilendirmeler de yapılacak. Gerginliğin ay başında artmasına karşın son dönemde karşılıklı verilen diplomasi mesajları ve 24-25 Eylül’de gerçekleşecek Doğu Akdeniz gündemli AB Zirvesi de toplantıda ele alınacak. Libya’daki gelişmeler ve Suriye özelinde Rusya ile yürütülen görüşmeler de ayrı bir başlık olarak ele alınacak.