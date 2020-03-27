‘Kaderimiz ortak birlikte çalışmalıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne katıldı. Kovid-19 tehdidine yönelik atılacak ortak adımları ele almak üzere liderler ile çeşitli uluslararası kurulutemsilcileri video konferans üzerinden bir araya geldi. İstanbul’daki Huber Köşkü’nden zirveye bağlanırken Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan, Save Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Dijital dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Başdanışman Zafer Çubukçu eşlik etti. Erdoğan, liderlere şu sözlerle seslendi:

BİRİKİMLER PAYLAŞILMALI: Koronavirüs salgının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak en baştan itibaren bu hastalıklı durumu yakından takip ettik ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Henüz işin başındayken Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturup burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Koronavirüse karşı tanı kiti üretimi ile aşı ve ilaç çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği bir kez daha hatırlattığına inanıyorum. Dillerimiz, dinlerimiz ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin DTÖ kuralları ile uyumlu ve uluslararası işbirliği teşvik edici olması önemlidir. Salgının kontrolü ile hastalığın tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.

BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ: Korona virüs salgını G20’nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA: Merkez Bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20’nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni arttırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır. Öte yandan salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen çökmüş durumdadır. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika’ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum.

FIRSAT VERDİ: Hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatını verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlkriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Uluslararası kuruluşlar da katıldı

G-20 dönem başkanı sıfatıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in başkanlık ettiği ifade edilen zirvede yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayılımını engellemek için ortak atılabilecek adımların yanı sıra salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkisine dair öngörüler tartışıldı. Zirvede, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu liderleri hazır bulundu. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri zirvede birer sunum yaptı. Bakan Albayrak da Twitter üzerinden, “Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var” açıklaması yaptı.