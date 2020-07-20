KADES uygulamasıyla 30 bin şiddet ihbarı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesini yanıtlayan Soylu, şu bilgileri verdi: “Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru oldukları acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla bildiriyor. 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen KADES uygulamasını 2 Haziran 2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olup, 30 bin 601 kadın ihbarda bulunmuştur.”

Soylu’nun yanıtını değerlendiren CHP’li İlgezdi, “Günde ortalama 38 kadın şiddete uğradığını panik butonu cep telefonu uygulaması ile bildirdi. Bu bildirimde bulunabilen kadınlar akıllı cep telefonu kullanabilen ve KADES uygulamasını yükleyebilen kadınlardı. Yani açıklanmayan veriler çok daha büyük ve çok daha yakıcı sorunu ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.