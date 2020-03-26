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HaberlerSiyaset Haberleri Kadın örgütlerinden ortak açıklama: Bedelini çocuk ve kadınlar ödeyecek
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26.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Kadın örgütlerinden ortak açıklama: Bedelini çocuk ve kadınlar ödeyecek

İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarıda cinsel suçlara indirim uygulanmasına tepki gösteren 198 kadın örgütü, cezaevinden çıkması sağlanacak çocuk istismarı ve tecavüz faillerinin, kadınların ve çocukların hayatı için tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.

Kadın örgütlerinden ortak açıklama: Bedelini çocuk ve kadınlar ödeyecek

Ortak açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüsle mücadele, kamu sağlığının korunması için şüphesiz gereklidir. Ancak, basına yansıyan taslak metin incelendiğinde, on binlerce mahkûm cezaevlerinde kalmaya devam ederken bir kısım mahkûmun salıverilmesi sonucunu doğuracak bir düzenlemenin, koronavirüs kapsamında kamu sağlığını koruma amacını taşımadığı, bu düzenlemeyle amacın yıllardır gündemde olan cezaevlerinin kapasitelerinin azaltılmasından ibaret olduğu açıkça görülmelidir... Koronavirüs bahane edilerek cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarının da infaz değişikliği kapsamına alınması; çocuk istismarı ve tecavüz faili olan ve kadınlara sistematik şiddet uygulayan birçok erkeğin dışarı çıkması, kadın ve çocukların hayatının tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir... Bedelini yine kadınlar ve çocuklar ödeyecektir. Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırıdan hüküm giymiş faillerin infaz düzenlemesi ile salıverilmesinin başta mağdur kadınlar olmak üzere tüm kadınlar için hayati risk oluşturacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda tüm milletvekillerini üçüncü yargı paketine konu olacağı söylenen İnfaz Kanunu düzenlemelerinde çocuğun cinsel istismarının, cinsel saldırının ve kadına yönelik şiddetin önünü açacak herhangi bir düzenlemeye karşı çıkmaya çağırıyoruz.” 

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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