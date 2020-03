Kadın vekillerden kavgaya müdahale

Ancak 3 yıl 2 ay sonra, geçtiğimiz çarşamba Meclis’te yaşanan tekmeli yumruklu kavga, gerilimli günlerde Meclis’te her an, her şeyin olabileceğini bizlere tekrar hatırlattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri, AK Parti grubunda gerilime sebep oldu. Daha sonra Özkoç, kürsüde konuşma yaparken salon karıştı.

Yaşanan tüm kavgalara kadın milletvekilleri karışmaz, uzak dururdu. Ancak bu kavgada bir ilk yaşanırken, kadınlar da kavgacıları ayırmaya çalıştı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Özkoç ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız arasında yaşanan kavga sırasında atılan yumruklara, tekmelere aldırış etmeden araya girip ikliyi ayırmak için mücadele etti. Bu arbede sırasında Yıldız’ın eli de üç yerinden kırıldı.

Salonun bir başka köşesinde ise CHP’liler tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılan Özkoç’un üzerine yürüyen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ı kollarından ve vücudundan tutarak geçmesini önleyen de yine kadın vekiller Kayışoğlu ile Hancıoğlu oldu.