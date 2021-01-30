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30.01.2021 - 07:00 | | Samsun DHA

‘Kadına şiddeti kınamak yetmiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Samsun’da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ardından basın toplantısı düzenleyen Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Kadına şiddeti kınamak yetmiyor’

Öztrak, “Dün Samsun’dan gelen çok acı bir haberle sarsıldık. 42 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün’ün, hunhar bir cinayete kurban gittiğini öğrendik. Sözün de bittiği yerdeyiz. Artık kınamak, ayıplamak, üzülmek yetmiyor. Kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan en büyük yaralarından biri. Son 12 yılda 3 bin 500 kadın cinayetlere kurban gitti. Biz CHP olarak, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız artık görmek istiyoruz” dedi.

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