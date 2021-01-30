‘Kadına şiddeti kınamak yetmiyor’

Öztrak, “Dün Samsun’dan gelen çok acı bir haberle sarsıldık. 42 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi Arzu Aygün’ün, hunhar bir cinayete kurban gittiğini öğrendik. Sözün de bittiği yerdeyiz. Artık kınamak, ayıplamak, üzülmek yetmiyor. Kadın cinayetleri, ülkemizin kanayan en büyük yaralarından biri. Son 12 yılda 3 bin 500 kadın cinayetlere kurban gitti. Biz CHP olarak, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız artık görmek istiyoruz” dedi.