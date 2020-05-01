Kaftancıoğlu ifade verdi

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı’na yaklaşık 1.5 saat ifade veren Kaftancıoğlu ardından avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Kaftancıoğlu’nun avukatı Aysemin Gülmez, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun söz konusu olmadığını, Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş aleyhine de açılmış bir dava ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirterek, “Bu bağlamda müvekkilimizin suçu ve suçluyu övme fiilini işlemiş olması mümkün değil. Takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz” dedi.

Öte yandan Fahrettin Altun’un evi ile ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak, foto muhabiri Vedat Arık ile Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, haklarında “terör örgütlerine hedef göstermek” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında dün ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gitti.