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01.05.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kaftancıoğlu ifade verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekildiği iddiasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çağrı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti.

Kaftancıoğlu ifade verdi
ELİF ALTIN İstanbul

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı’na yaklaşık 1.5 saat ifade veren Kaftancıoğlu ardından avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Kaftancıoğlu’nun avukatı Aysemin Gülmez, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun söz konusu olmadığını, Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş aleyhine de açılmış bir dava ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirterek, “Bu bağlamda müvekkilimizin suçu ve suçluyu övme fiilini işlemiş olması mümkün değil. Takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz” dedi.

Öte yandan Fahrettin Altun’un evi ile ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak, foto muhabiri Vedat Arık ile Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, haklarında “terör örgütlerine hedef göstermek” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında dün ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gitti.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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