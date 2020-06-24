Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası onandı

Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 6 Eylül 2019’da ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Mahkeme, Kaftancıoğlu’na, duruşmalarda pişmanlık göstermediği ve duruşma çıkışında yaptığı açıklamada Nazım Hikmet’e ait bir şiiri okuduğu ve söz konusu şiir ile mahkemeyi hedef aldığı gerekçesiyle iyi hal indirimi yapmamıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından İstinaf Mahkemesi’ne giden dosyanın incelemesi tamamlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararında, “Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, eylemlerinin olay ve niteliğine kavuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirilerek vasfının tayin edildiği, incelenen dosyaya göre usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Usul ve esas yönünden isabetli bulunan karar, Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere onandı.