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30.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kalın, O’Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kalın, O’Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye’nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceği, bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesinin elzem olduğu belirtildi. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını sonlandırması ve BMGK ile AGİT kararları çerçevesinde adım atılması gerektiği ifade edilen görüşmede, Doğu Akdeniz konusunda ABD’nin dengeli ve tarafsız bir rol sergilemesi beklentisi dile getirildi. Türkiye’nin yapıcı tutumu sayesinde gerçekleşen diyalog ve iş birliği sürecinin karşılıksız bırakılmamasının ve desteklenmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapılan görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin öneminin de altı çizildi. 

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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