23.01.2021 - 07:00 |
Kamer Genç için anma
Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 5. yılında Tunceli’deki mezarı başında anıldı.
Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de ve Meclis’te hepimize örnek olduğu gibi birçok sesi çıkmayan, sindirilmiş insana da aslında umut oldu” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç’i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı. l TUNCELİ AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.