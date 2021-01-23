Kamer Genç için anma

Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de ve Meclis’te hepimize örnek olduğu gibi birçok sesi çıkmayan, sindirilmiş insana da aslında umut oldu” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç’i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı. l TUNCELİ AA