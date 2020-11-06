Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı

Türkiye’de 2000’den beri. “telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleme” görevini yürüten BTK’ya, 2021 bütçesinden 5 milyar 900 milyon TL kaynak ayrıldı. BTK’nın bütçe kitapçığında, USOM’un kurum ve kuruluşlara yapılan siber saldırılara ilişkin verileri de yer aldı. USOM verilerine göre, bugüne kadar Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara 7 bin siber saldırı gerçekleştirildi. USOM’a kayıtlı siber olaylara müdahale ekibi sayısı bin 350’ye ulaştı.



Verilere göre Türkiye’de “güvenli internet” hizmeti kullanıcı sayısı 6 milyon 750 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2021 sonunda 7 milyona ulaşması hedeflendi.