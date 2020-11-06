06.11.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) verileri, bugüne kadar Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara 7 bin siber saldırı gerçekleştirildiğini ortaya koydu. BTK’nın 2021 bütçe kitapçığında 2020 sonu için maksimum 3 bin 500 saldırı öngörülürken; siber güvenliğe yönelik tehditlerin öngörülenin iki katına çıkmış olması dikkati çekti. Virüs bulaştıran “zararlı bağlantı” sayısı ise 2020 itibarıyla 24 bin oldu
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara
Türkiye’de 2000’den beri. “telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleme” görevini yürüten BTK’ya, 2021 bütçesinden 5 milyar 900 milyon TL kaynak ayrıldı. BTK’nın bütçe kitapçığında, USOM’un kurum ve kuruluşlara yapılan siber saldırılara ilişkin verileri de yer aldı. USOM verilerine göre, bugüne kadar Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara 7 bin siber saldırı gerçekleştirildi. USOM’a kayıtlı siber olaylara müdahale ekibi sayısı bin 350’ye ulaştı.
Verilere göre Türkiye’de “güvenli internet” hizmeti kullanıcı sayısı 6 milyon 750 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2021 sonunda 7 milyona ulaşması hedeflendi.
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