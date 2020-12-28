Libya’da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in “Türk güçlerini hedef alın” açıklamasının ertesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Libya’ya gitti. Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu ve kameraman İsmail Özmeral, geziyi takip eden tek Türk gazeteciler oldu. Geziden çok çarpıcı görüntüler ve Kanal D’ye özel açıklamalar, bu akşam 19.00’da sadece Kanal D Ana Haber bülteninde olacak.

İşte Hulusi Akar’ın Kanal D Ana Haber’e yaptığı açıklamadan çarpıcı başlıklar:

Türk askerine saldırı olursa Hafter güçleri her yerde meşru hedef olacak.

Savunma sanayiinde özel sektör adeta coştu.

Sıramız geldiğinde hemen aşı olacağım. l Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalogdan yanayız.

S-400’de geri adım olmayacak.