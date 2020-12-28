28.12.2020 - 07:00 |
Kanal D’ye özel açıklamalar
Akar’ın Libya ziyaretini Türk medyasından sadece Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu ve kameraman İsmail Özmeral takip etti.
Libya’da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in “Türk güçlerini hedef alın” açıklamasının ertesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Libya’ya gitti. Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu ve kameraman İsmail Özmeral, geziyi takip eden tek Türk gazeteciler oldu. Geziden çok çarpıcı görüntüler ve Kanal D’ye özel açıklamalar, bu akşam 19.00’da sadece Kanal D Ana Haber bülteninde olacak.
İşte Hulusi Akar’ın Kanal D Ana Haber’e yaptığı açıklamadan çarpıcı başlıklar:
Türk askerine saldırı olursa Hafter güçleri her yerde meşru hedef olacak.
Savunma sanayiinde özel sektör adeta coştu.
Sıramız geldiğinde hemen aşı olacağım. l Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalogdan yanayız.
S-400’de geri adım olmayacak.
“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.