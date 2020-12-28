MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kanal D’ye özel açıklamalar
ABONE OL
28.12.2020 - 07:00 |

Kanal D’ye özel açıklamalar

Akar’ın Libya ziyaretini Türk medyasından sadece Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu ve kameraman İsmail Özmeral takip etti.

Kanal D’ye özel açıklamalar

Libya’da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter’in “Türk güçlerini hedef alın” açıklamasının ertesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Libya’ya gitti. Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu ve kameraman İsmail Özmeral, geziyi takip eden tek Türk gazeteciler oldu. Geziden çok çarpıcı görüntüler ve Kanal D’ye özel açıklamalar, bu akşam 19.00’da sadece Kanal D Ana Haber bülteninde olacak.

İşte Hulusi Akar’ın Kanal D Ana Haber’e yaptığı açıklamadan çarpıcı başlıklar:

Türk askerine saldırı olursa Hafter güçleri her yerde meşru hedef olacak.

Savunma sanayiinde özel sektör adeta coştu.

Sıramız geldiğinde hemen aşı olacağım. l Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalogdan yanayız.

S-400’de geri adım olmayacak.

 

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cansu Canan için 'maşallah' dedi, sosyal medyada gündem oldu! İlber Ortaylı konuştu

Cansu Canan için 'maşallah' dedi, sosyal medyada gündem oldu! İlber Ortaylı konuştu

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

Akılalmaz olay! Kiraladıkları araçları satıp...

Akılalmaz olay! Kiraladıkları araçları satıp...

Sıradaki Haber