‘Karakulak’ hazır ‘Yeni Koral’ yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN’ın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:



TAM BAĞIMSIZLIK: Geçtiğimiz 18 yıl boyunca, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz yolunda çalışmalarımızı durmaksızın sürdürdük. 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken, bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayiine kavuştuk. Savunma sanayi projelerinin bütçesini 5.5 milyar dolardan, 60 milyar dolara yükselttik. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız 56’dan 1500’e ulaştı. Sektörün 1 milyar dolar olan cirosu da 11 milyar dolar rakamını yakaladı. Savunma ve havacılık ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine çıktı. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz.



DÜNYADA İLK 10: Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.



ÜRETİYORUZ: Sürü İHA mı? Yapıyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz. Elektromanyetik ve lazer silahları mı? Tasarlıyoruz. Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle, İHA’larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada, ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? ASELSAN’da yerlisini ürettik, İHA’larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık, aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık.



TSK’YA TESLİM EDİYORUZ: Bugün yeni sistemlerden birisinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen TSK’nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin yenilerini de TSK’ya teslim ediyoruz. Korkut, uçak ve helikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi hedeflere karşı en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız atom ismi verilen 35 mm. parçacıklı mühimmatla dünyada az ülkenin sahip olduğu bir seviyeye sahip olur hale geldi.



GELİŞMİŞ VERSİYON: Güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri geliştirmeye başlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarda, düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde KORAL elektronik harp sistemimiz çok büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesini de bugün başlatıyoruz. Yeni Nesil Koral, düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak.



4 KERE UZAYA ULAŞTIK: Bir müjde de ROKETSAN’dan veriyoruz. Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ROKETSAN’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı, artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyoruz. Tamamen yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.



TSKGV YENİDEN YAPILANDIRILMALI: Özellikle teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır. TÜBİTAK ve benzeri kurumların yaptığı çalışmalar daha etkin şekilde desteklenmelidir. TSK’yı Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayiine yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülmelidir.



Avustralya Başbakanı ve Bahreyn Kralı ile görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Morrison’un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı. Erdoğan, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti. Erdoğan, dün ayrıca Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’ye Allah’tan rahmet diledi. Görüşmede Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususlar ele alındı, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.