Kardeşlikten daha önemli bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir” dedi. Terör örgütlerinin hassasiyetleri sömürdüğünü kaydeden Erdoğan “Bu örgütlerin her biri coğrafyamızla da inancımızla da kültürümüzle de ilgisi olmayan sadece kendi çıkarları ve hesapları için burada bulunan ülkeler için çalışıyor. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı’nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmasında Şırnak’a özel şükranlarını ileterek Şırnaklıların verdikleri sözü tuttuklarını, Şırnak Belediye Başkanlığı’nı yüzde 62 gibi rekor bir oyla AK Parti’ye emanet ettiklerini anımsattı. Erdoğan, bu sonuçla Şırnak’ın, Türkiye genelinde seçimi kazandıkları 24 il belediyesi arasında Rize’nin ardından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

‘İftira siyaseti’

Şırnak’tan yola çıkan il kongreleri kervanının 81 şehri dolaşacağını, imkanlar el verdiği ölçüde kongreleri vesile ederek ülkenin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla kucaklaşacaklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan, insanımızın gönül sıcaklığını hissetmeden siyaset yapıyorum diyenler emin olun sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor. Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını, içerideki ve dışarıdaki her meseleyle ilgili duruşunu açık yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Yalan, iftira, dedikoduyla, ima ile siyaset yapanların halktan uzak durmasının sebebi bu sığ ve çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir” diye konuştu.

Milleti bölme, ülkeyi parçalama, devleti yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içinde olanların herkesin en büyük düşmanı olduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Her kim birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize omuz veriyorsa bilin ki hepimizin en büyük dostudur. Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza 83 milyon olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha ileri, daha önemli, daha hayati değildir.”

‘Minsk Üçlüsü Ermenistan’ı destekliyor’

Irak’ta, Suriye’de, geçmişte Balkanlar’da şu anda Libya ve Karabağ’da yaşananların ayrımcılığın, ayrılıkçılığın, küçük hesaplar peşinde koşmanın nasıl kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini gösterdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz niye Azerbaycan’da varız, niye Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin ne deniyor, ‘Minsk Üçlüsü’. Kimdir Minsk Üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldı? Ermenistan’ın yanında yer aldı. Ermenistan’a, Ermenilere her türlü silah desteği veriyorlar mı, veriyorlar. Bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabb’im yardımcıları olsun.”

Erdoğan, Libya’da paralı Rus askeri grubu Wagner’in darbeci Hafter’e destek verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Haklının yanındayız’

“Bize ne diyorlar, ‘Sizin oralarda ne işiniz var?’ Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki ‘Suriye’de ne işiniz var?’ 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Ama dünya, Batı şu anda Azerbaycan’ın yanında değil. Dikkat edin ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman ‘Türkiye’ye bak ya hiç de sessiz durmuyor’ diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız... Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? Bu anlayışla biz 18 yıldır ülkemizde herkes için demokrasi herkes için kalkınma diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz.”

Çocuklar güller döktü

AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Şırnak Şehir Stadı’nda düzenlendi. Stadyumda, “Şırnak’tan Mavi Vatan’a selam olsun”, “Siz dik durun Şırnak’ın ışıkları hep açık kalacaktır” ve “Ayasofya’da olduğu gibi Sefine-i Nuh’ta (Nuh’un Gemisi) da sizinle namaza duralım” pankartları yer aldı. Erdoğan’ın stada girişinde yöresel kıyafet giyen kız çocukları yoluna güller döktü. Kongreye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı.