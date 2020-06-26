Karlov davasında çelişkili ifadeler: ByLock itirafını mahkemede inkâr etti

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı ve “Yusuf” kod adını kullandığı iddia edilen sanık Hüseyin Kötüce avukatıyla görüşme imkanının olmadığını bu yüzden savunmasını ileri bir tarihte yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, Kötüce’nin 14 Haziran 2017’de eşi Halide Gül Kötüce’nin yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık sıfatıyla verdiği ifadeye değindi.



Kötüce’nin tanık ifadesinde, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) 2013’de işe başladım. O dönem FETÖ bağlantım vardı. Eşim üzerine görünen telefonu ben kullanıyordum. Abiler ByLock programını telefonuma yüklediler. 1-2 ay kullandım” şeklindeki ifadesini hatırlattı. Kötüce ise o dönemki ifadesini şu anda kabul etmediğini dile getirdi. Mahkeme başkanı, “Bu beyanla eşiniz beraat etmiş. Yalan tanıklık mı yaptınız?” diye sordu. Sanıkların savunmalarını hazırlamak için ek süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı, 4 Eylül’e erteledi.