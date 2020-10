Katliama sert tepki: Bunun adı kalleşlik

Ateşkesi hiçe sayan Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivillere yönelik kanlı saldırılarına siyasiler büyük tepki gösterdi. Ermenistan’ın savaş suçu işlediğini vurgulayan siyasiler, “Azerbaycan’ın yanındayız” mesajı verdi.



Ermenistan’a tepkiler şöyle:



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler.



‘Bu korkaklıktır’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence’de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Can Azerbaycan’ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Terör devleti Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir’deki masum sivilleri hedef alan alçak saldırısını lanetliyorum, kınıyorum. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkûm edilmelidir.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak.



İzmir’de Fransa’ya protesto



İzmir’deki çok sayıda derneğin yer aldığı Can Azerbaycan Platformu, Fransa’nın Ermenistan’ı destekleyen politikalarını, İzmir Fahri Konsolosluğu önünde toplanarak protesto etti.



Platform adına basın açıklamasını okuyan Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban, “Ermenistan’ın çocuk katili olduğunu tüm dünya görsün” dedi.