‘Kavga eden olursa partiden atarım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yeni siyasi hareketi konusunda ilk kez konuştu. İnce’nin, CHP yönetimini eleştirerek başlattığı Memleket Hareketi için olumsuz bir ifade kullanmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu, “Partimizin üyesidir. Sivas’ta başlayabilir. Gayet güzel. Bir itirazım yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, NTV televizyonunda katıldığı programda Abdullah Gül’ün CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline yönelik tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu “Eğer tartışmayı kişisel baza indirgerseniz, ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Tartışılması gereken ilkelerdir. Absürt bir tartışma. Biz bir ittifakın parçasıyız. İlkeler üzerinde mutabakat sağlayacağız ki bu ilkelerin gereği olan kişiyi seçelim. Bunlar yapay tartışmalardır” dedi. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı “Gül isminden korkuyorlar” açıklaması hakkında da şunları söyledi: “AK Parti ve MHP cenahına söyledim. Abdullah Gül’ün ismi olunca korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz? Kişiler üzerinden yapılan tartışma beyhudedir. Bir aday mı çıkacak, her parti kendi adayını mı çıkaracak... Hiçbir anlamı yok.” Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali için de “Kişiler bazında tartışma asla doğru değildir. Kamuoyuna bakarız, ittifaka bakarız. Tek başına bizim tartışacağımız konu değil” yorumunu yaptı.

Yazılı taahhüt şart

Cumhurbaşkanı adayının, parlamenter sisteme geçiş konusunda taahhütte bulunacağını kaydeden Kılıçdaroğlu “Aday taahhütte bulunacak, tamamı yazılı metne dönüştürülecek, imzalanacak” dedi. Millet İttifakı’nı bir arada tutmakta zorlanmadığını kaydeden CHP lideri “Onlar da demokrasi istiyor, ben de” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı genişletilebilir mi?” sorusu üzerine de “Bir dernek değil burası. Üyelik başvurusu yapıp gelecek... Bireysel değil, milletin çıkarlarını önceleyen anlayışa kim destek verirse mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

‘İtirazım yok’

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi hakında da “Daha başlamadı bilmiyoruz tabii. Başlayacaktır. Partimizin bir üyesidir. Dört Eylül’de Sivas’ta başlayabilir. Gayet güzel. Bir itirazım yok. Başlayabilir, Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları anlatabilir, sorunları nasıl aşacağını anlatabilir” değerlendirmesinde bulundu. İnce’nin CHP’de bölünmeye neden olmayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu “Eğer bu ülkede demokrasinin kırıntısı kaldıysa, o kırıntıyı ayakta tutan parti biziz. Eksiğimiz, yanlışımız olabilir ama bir arkadaşımızın çıkması... ‘Ben Memleket Hareketi başlatarak yola çıkacağım, sorunları, çözümleri dile getireceğim, vatandaşla kucaklaşacağım...’ Normal. Bizim milletvekillerimiz de gidiyor zaten” dedi. İnce’nin hareketinin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde etkisi olur mu?” sorusuna da “Hayır. İlkeler... Kişilerin hiç önemi yok” yanıtını verdi.

‘Kavga istemiyorum’

Yalova’daki bir CHP’linin İnce’nin disipline verilmesi yönündeki başvurusunun hatırlatılmalı üzerine Kılıçdaroğlu “Öyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi, hemen ihraç edelim, olur mu? Olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip, partiye zarar veriyorsa partiden ayıracağım. Çünkü dönem kavga dönemi değildir. Parti için çalışan varsa başımın üzerinde yeni var” dedi.

‘Türkiye çıkarlarını korumak zorunda’

Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile anlaşma yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu “Oysa Akdeniz’in güneyinde Mısır, kuzeyinde Türkiye var. İki ülkenin anlaşması Doğu Akdeniz’de çok farklı atmosfer yaratır. Mısır, Doğu Akdeniz’de kilit. Libya ile anlaştılar, güzel. Ama onlar parlamentolarına sunmadılar. Onların parlamentosundan anlaşma reddedilirse ne olacak? Hala diyorum ‘Mısır ile İsrail ile anlaşın, büyükelçilerimiz orada olsun, oturun konuşun.’

Kılıçdaroğlu, Yunanistan’la yaşanan gerginlik konusunda da “’12 ada silahlandırılıyor’ diye defalarca konuştum. ‘Bizi savaşa zorluyor’ diyorlardı. Şimdi ne oldu? Türkiye, çıkarlarını korumak zorundadır. Ege’de bir çatışma ihtimali görmüyorum” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldırması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu “Erdoğan niye bir şey söylemedi? Şöyle diyor: ‘Muhalefet konuşsun benim yerime’. Sen niye orada oturuyorsun? Hani dostundu?” ifadelerini kullandı.

İnce’nin gideceği köye karantina

CHP’li Muharrem İnce’nin bugün başlatacağı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki Banaz köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı. ‘Memleket Hareketi’ni Sivas’tan başlatacak olan CHP’li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından duyurduğu programında, ‘Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu’ sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal’ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz köyüne gideceğiz” mesajını paylaştı.

‘Geleceğini bilmiyorduk’

Ancak ziyaret öncesinde Yıldızeli ilçesine bağlı olan Banaz köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. Vatandaşların ihtiyaçları Vefa destek ekipleri tarafından sağlanırken, Muharrem İnce yaptığı yeni paylaşımla, ziyaretini ileri bir tarihte gerçekleştireceğini duyurdu. Banaz köy muhtarı İsmail Doğan ise, İnce’nin köy ziyaretini yeni öğrendiklerini söyledi.