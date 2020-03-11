Kazan’ın cenazesi buluşturdu

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kazan için Hacı Bayram Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM başkanları Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu ile eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Kazan’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kazan’ın eşi Güner Kazan ve kızı Zeynep Oğuz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da omuz verdiği tabut, cenaze aracına taşındı. Kazan’ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüs hassasiyeti nedeniyle törene katılanlarla tokalaşmadığı görüldü.