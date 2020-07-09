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09.07.2020 - 07:00 | | LONDRA AA

‘Kendisini gayet iyi gördük’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüşmesinde serbest ticaret anlaşması dahil ikili ilişkilerin yanı sıra aralarında Libya’nın da olduğu bölgesel konuları ele aldıklarını söyledi.

‘Kendisini gayet iyi gördük’

 

Çavuşoğlu, İngiltere temasları kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Johnson’a nezaket ziyaretinde bulundu. Temaslarının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çavuşoğlu, ilk olarak Birleşik Krallık  Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson, ardından da mevkidaşı  Dominic Raab ile görüştüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmelerinde, Kovid-19’la mücadele, sağlık alanında iş birliği, serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ekonomik ilişkiler, Brexit sonrası ilişkilerin hangi alanlarda geliştirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

‘Daveti yineledik’

Turizm, sağlık turizmi, savunma sanayisinde iş birliği konularını da  değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Libya’yı, Suriye’yi, diğer bölgesel konuları, NATO meselesini de birlikte ele alma imkânımız oldu” dedi.

Başbakan Boris Johnson’a da bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Kendisini gayet iyi gördük, sağlıklı gördük ve Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Aynı şekilde kendisine Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye davetini yineledik ve bebeği için tebrik ettik” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tatlıdil Forumu’nun gelecek yıl mart ya da mayıs aylarında  gerçekleştirileceğini ve Johnson’ın gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eş başkanlık yapacağını söyledi.

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