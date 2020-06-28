Kıdem tazminatını aranızda halledin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Havzası’nın korunmasıyla ilgili yatırımların öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi” dedi. Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili de, konunun kabineye bırakılmadan işçi ve işveren sendikaları arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’da düzenlenen ‘’Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi’’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

‘Plansız şehirleşme’

Erdoğan, Türkiye’nin 25 nehir havzasından biri olan Ergene Havzası’nın 1.5 milyon vatandaşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek, bu havzada pek çok tarım ürünü yetiştiğini kaydetti.

Bölgenin çok sayıda sanayi tesisini barındırdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı ve endüstriyel atık suların arıtılmadan nehre verilmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Ergene’nin su kalitesi bozuldu. 2003’e gelindiğinde nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı’nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı yaklaşık 2.5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşkınlara yönelik tedbirlerin de alındığını belirterek, “Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinden 24’ü hizmete girdi” dedi.

24 sulama projesi

Sanayicilerin de üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmesinin planın başarısı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, ıslah organize sanayi bölgelerinin yapılması ve organize sanayi bölgelerine ortak atık su arıtma tesisi kurulması için harekete geçildiğini anlattı.

Çevreyi kirleten sanayi tesislerinin, inşa edilen 10 ıslah sanayi bölgesi çatısı altında toplandığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tekirdağ’da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’ndekini devreye aldık. Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi’ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl ise Velimeşe’yi hizmete alacak ve böylece 350’e yakın münferit su arıtma tesisini devre dışı bırakmış olacağız.

Bir tünel tamamlandı

Arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi’ne deşarj edilmesi için Derin Deşarj Projesi’ni başlattık. Projenin deniz kısmı için denizin 4.5 kilometre tabanına döşenen hattı tamamladık. Kara boru hattı mevcut organize sanayi bölgelerinin yer altı tünelleriyle bağlantısını sağlıyor ve arıtılmış sanayi suyunu denize taşıyor. Ağustos ayında arıtılmış suların bu hattan denize ilk deşarjı yapılacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derin Deniz Deşarjı Projesi’nin bir diğer önemli ayağının da tünel kısmı olduğunu ifade ederek, hattın geçtiği şehirlerde yaşayan vatandaşlara rahatsızlık vermemek için yerin altından tüneller kazıldığını anlattı.

Vadileri ve tepeleri, her biri 10 kilometrelik 2 tünel hattıyla aşarak atık su hatlarını denizle buluşturduklarını belirten Erdoğan, bu tünellerden birinin tamamlandığını kaydetti.

Ve tünelde ilk ışık göründü

Ergene Havzası projesini ve tünelin inşasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, sözlerinin ardından Tekirdağ’daki tünelin olduğu yerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’ye telekonferans sistemiyle bağlandı. Erdoğan, Varank ve Pakdemirli’nin projeye ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada, tünel açma makinesinin halk arasında “Köstebek” olarak adlandırıldığını söyledi. Erdoğan, sektörde “TBM” olarak ifade edilen bu makinenin 3 metre 25 santim boyutunda olduğuna dikkati çekerek, “Dev tünel açma makinesini yerli ve milli olarak üretmiş olmak, hakikaten bizler için her türlü takdirin üstünde bir başarıdır. Ben üretici firmamızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra Erdoğan’ın talimatıyla Varank ve Pakdemirli birlikte kazıyı başlatacak butona bastı. İki bakanın butona basmasının ardından makinenin çalışmasıyla tünelde ilk ışık görüldü.

‘Kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır’

Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda da şunları kaydetti: “Bugünlerde yine birileri çeşitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle sokmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz edecek, asılsız dedikodular yayılıyor. Biz ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini, ihracatını artırma çabası içindeyken, aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.”

‘Buna alet olmayız’

“Hep söylerim, işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer ‘Kabine halletsin’ diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın, böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız.

Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak, bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.”

Erdoğan Çamlıca Kulesi’ni inceledi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçerek, Tekirdağ’da düzenlenen ‘’Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi’’ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı. Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - AA