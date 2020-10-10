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10.10.2020 - 11:35 | | DHA

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 yılında Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın yaşandığı alana geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

 

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