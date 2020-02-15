Kılıçdaroğlu DİSK Genel Kurulu’nda konuştu: Güçlü bir sosyal devlet kuracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üretim sürecinden kopulduğu için Türkiye’de işsizliğin arttığına dikkat çekerek, “Bugün en sıcak gündemimiz işsizliktir. İşsizlik de bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu aşmak için de birlikte mücadele etmek zorundayız. Demokrasiyi inşa edeceğiz, Türkiye hep birlikte üretecek, güçlü bir sosyal devleti kuracağız” dedi.



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16. Olağan Genel Kurulu’na Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sendika üyeleri katıldı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, işsizlik yüzünden kimsenin kendini yakmadığı bir Türkiye’ye güçlü bir sosyal devlet kurularak ulaşılabileceğini söyledi. 21.yüzyılda giderek güç kazanan otoriter rejimlere karşı dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri, otoriter rejimlere karşı koymak için demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.



‘Siyasete alet’



Türkiye için ‘yokuş aşağı giden, freni patlamış bir kamyon’ benzetmesi yapan Kılıçdaroğlu, bugüne gelinmesinde siyasette insan unsurunun göz ardı edilmesinin etkili olduğunu savundu. Türkiye’de 4 ayaklı bir strateji izlenmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu bu dört başlığı, demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik olarak sıraladı. Demokrasi derken yargı bağımsızlığı, üniversitelerin özerkliği, medya özgürlüğü, kadın erkek eşitliği, güçler ayrılığı ilkesi, darbe hukukundan arınmış demokratik parlamenter sistem, lider sultasının olmadığı bir Seçim Yasası’nı kastettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bütün sorunları aşmanın ikinci ayağının ise üreten Türkiye olduğunu dile getirdi.



‘Bugünkü duruma nasıl geldik’ diye soran Kılıçdaroğlu, “Bugünkü duruma gelişimizin temel nedeni siyasette insan unsurunu göz ardı edip, insanın kimliğinden, inancından ve yaşam tarzından yola çıkarak bir siyaset oluşturmaya çalışmaktan oldu. Oysa insanın inancını, siyasete alet etmemeliyiz” şeklinde konuştu.



‘Üretim lazım’



Türkiye üretim sürecinden koparılan bir ülkeye dönüştürüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “Tarımda güçlü olması gereken bir Türkiye, neredeyse bütün tarım ürünlerini ithal eden bir Türkiye konumuna gelmiştir. Sanayinin pek çok alanında hammaddeyi dışarıdan almaktadır. İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeni Türkiye’nin üretim sürecinden koparılmasıdır. Üretim sürecinden koparılan bir Türkiye ağır bedeller ödüyor. İşsizlik yaratılıyor, yoksulluk yaratılıyor. Yoksulluğu, işsizliği aşmak için değil, yoksulluğu ve işsizliği siyaseten malzeme olarak kullanan ve bir lütuf ekonomisi kurmaya çalışan bir siyasal anlayış var, bunu aşmak zorundayız” dedi.