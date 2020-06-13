MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kılıçdaroğlu vekillere sordu: Vatandaşlar bizden ne bekliyor?
ABONE OL
13.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu vekillere sordu: Vatandaşlar bizden ne bekliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle yedi ayrı grup halinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini ve bölgelerindeki vatandaşların CHP’den ne beklediğini sordu.

Kılıçdaroğlu vekillere sordu: Vatandaşlar bizden ne bekliyor?
ŞEVKET YAMAN Ankara

Koronavirüs salgınından çıkış sürecine girilmesiyle parti içi toplantılarına hız veren Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerini tamamladı. Kılıçdaroğlu, iki gün süren vekil toplantısı mesaisinde, milletvekillerini yedi grup halinde kabul etti. Vekiller gruplara ayrılırken aynı bölgede olmalarına özen gösterildi. Genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri ise toplantılara katılmadı.

Tek tek not aldı

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde milletvekillerine bölgeleriyle ilgili birçok soru yöneltti. Kılıçdaroğlu’nun vekillere, “Salgın süresinde hangi çalışmaları yaptınız?”, “Bölgenizde öne çıkan sorunlar neler?”, “Parti örgütü ve belediye çalışmalarından şikâyetiniz var mı?” ve “Vatandaş CHP’den ne bekliyor?” şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

Milletvekillerinin bölgelerindeki tespit ve önerilerini aktardığı Kılıçdaroğlu’nun, anlatılanları tek tek not aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay tartışmaları ya da TBMM organlarına yapılacak seçimlerle ilgili konulara girmediği, milletvekillerinin de CHP liderinin tavrı üzerine, bu konulara girmekten kaçındığı belirtildi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakka | İki yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakka | İki yük treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi

Sıradaki Haber