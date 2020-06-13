Kılıçdaroğlu vekillere sordu: Vatandaşlar bizden ne bekliyor?

Koronavirüs salgınından çıkış sürecine girilmesiyle parti içi toplantılarına hız veren Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelerini tamamladı. Kılıçdaroğlu, iki gün süren vekil toplantısı mesaisinde, milletvekillerini yedi grup halinde kabul etti. Vekiller gruplara ayrılırken aynı bölgede olmalarına özen gösterildi. Genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri ise toplantılara katılmadı.



Tek tek not aldı



Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, görüşmelerinde milletvekillerine bölgeleriyle ilgili birçok soru yöneltti. Kılıçdaroğlu’nun vekillere, “Salgın süresinde hangi çalışmaları yaptınız?”, “Bölgenizde öne çıkan sorunlar neler?”, “Parti örgütü ve belediye çalışmalarından şikâyetiniz var mı?” ve “Vatandaş CHP’den ne bekliyor?” şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.



Milletvekillerinin bölgelerindeki tespit ve önerilerini aktardığı Kılıçdaroğlu’nun, anlatılanları tek tek not aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurultay tartışmaları ya da TBMM organlarına yapılacak seçimlerle ilgili konulara girmediği, milletvekillerinin de CHP liderinin tavrı üzerine, bu konulara girmekten kaçındığı belirtildi.