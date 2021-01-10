Kılıçdaroğlu'na peş peşe sert tepkiler: Derhal özür dilemelidir!

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MİLLİ İRADEYE SAYGI GÖSTERMEK HERKESİN VAZİFESİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki göstererek, "Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: MİLLET İRADESİNE EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KILIÇDAROĞLU DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: DERHAL GERİ ALINMALIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

BAKAN ELVAN: MİLLETİN İRADESİNE HAKARETTİR

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DEMOKRASİYE VE MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi 'Yassıada zihniyeti'nin göstergesidir" dedi.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyetini en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir."

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız için 'sözde' diyerek hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir."

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' İFADESİNE TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin teveccühü ile seçilen Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek milli iradeyi hiçe sayanları kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

Paylaşımda ayrıca "Unutanlar için ufak bir hatırlatma" ifadesini kullanan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğini gösteren Yüksek Seçim Kurulu mazbatasının fotoğrafını paylaştı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan "sözde" ifadesini kınadığını belirterek, "Sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan 'sözde' ifadesini kınıyor, sözün sahiplerini milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini belirtti.

"Sözde cumhurbaşkanı diyerek, milletimizin özgür iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almak, cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Meşru ve demokratik yollardan seçilen cumhurbaşkanına saygı, millet iradesine saygının gereğidir. CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: EN BÜYÜK CEVABI AZİZ MİLLETİMİZ 2023'TE VERECEKTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı milletin 2023 seçimlerinde vereceğini belirtti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş, "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'te verecektir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MAHİR ÜNAL: KILIÇDAROĞLU ZEHİRLİ BİR İKLİM İNŞA EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimini "kontrollü darbe" ve "tiyatro" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz'un failleri ile mücadele etmek için aldığı 20 Temmuz'daki olağanüstü hal kararını "sivil darbe" diye nitelediğini belirtti.

Ünal, "Düşünün, TBMM'nin aldığı karara 'sivil darbe' diyebilmişti. 15 Temmuz darbesini ve faillerini perdelemek adına milletin seçtiklerinin aldığı kararları, o günden bu yana sivil darbe diye isimlendiriyor. O günden bu yana aslında sürdürdüğü anti siyaset. Bunu hep söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin, meşru zeminde anayasanın, devletin bütün kurumlarının, kurallarının meşru kabul edildiği bir zeminde yapıldığına ve buna demokratik siyaset denildiğine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"Anti siyaset, devletin kurumlarını, devletin kurallarını, gayri meşru ilan ederek, demokrasiye müdahale zemini hazırlama işidir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana anti siyaseti kendine ilke ediniyor. Tüm demokratik kurumların ve kuruluşlarının meşruiyetini kamuoyu nezdinde tartışmaya açıyor. Hakim ve savcılara ağır hakaretler ediyor. Gazeteci ve sanatçılara ağır hakaretler ediyor. Öğretmen ve çiftçileri hedefe koyan ithamlarda bulunuyor. Polisimizi 'Sarayın polisleri' diyerek itibarsızlaştırma gayretine giriyor. Kendi anlayışında olmayan herkesi 'satılmış, yandaş, yalaka, iradesini satan' olarak itham ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında toplanan avaneleri, bu ülkede huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu son derece açık."

Ünal, paylaşımında ayrıca "Kemal Kılıçdaroğlu, kaset operasyonu ile göreve geldiği günden beri nefret, yalan ve iftiralardan oluşan zehirli bir iklim inşa ediyor. Taciz ve tecavüzlere sessiz kalan, terör örgütleri ve destekçi ülkelere tek kelime etmeyen bu şahıs, siyasi tarihimizin çöplüğünde yerini alacak." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ AKBAŞOĞLU

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Akbaşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yavuz hırsız, ev sahibini bastırırmış. Uydurduğu bir yalanı, başka bir yalanla milletimize yutturmaya çalışan, faşist Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels'in taktiklerini kendine rehber edinen, malum kasetle iş başına getirilen şu illüzyoniste bak hele.

Milli iradeyi ve demokrasiyi içine bir türlü sindiremediğini her sözü ve davranışı ile ortaya koyan CHP'nin sözde Genel Başkanının suret-i haktan görünerek, gerçekleri yalanla tersyüz ettiğini aziz milletimiz feraset ve basireti ile gördüğü için sandıkta CHP'ye geçit vermiyor, vermeyecek. İşte bunun için hırçınlaşıyor, büyük bir şahsi hırsla demokrasi dışı yollardan kendilerine ikbal arama peşinde koşuyorlar ancak nafile. Ne yaparsanız yapın, milli iradenin üstünlüğü hakikatini hiçbir şekilde örtemeyecek, aşamayacaksınız. Unutmayın, egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir, nokta."