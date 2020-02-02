Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Elazığ afet bölgesi ilan edilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Elazığ’ın “afet bölgesi” ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü buna Elazığ’ın ihtiyacı var. Bu bir siyasi karar değil, insani karardır. Biz hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.



Kılıçdaroğlu dün deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü. Dün sabah bir otelde düzenlenen Deprem Sunum Programı’na katılan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Devletin adaletle liyakatla yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



“Bu iş bir siyaset konusu değil. Bu bir memleket işidir. Fay üstünde evi olan her partiden insanımız var. Ölen bizim insanımız. Şu soruyu hep beraber vicdanımıza sormak zorundayız. Uzun süredir depremler yaşıyoruz ve uzun süredir can kaybımız ve mal kaybımız var. Ben şu soruyu soruyorum; can kaybı ve mal kaybı var, peki hangi önlemi alıyoruz? Önlemi almak ayrı krizi yönetmek ayrıdır. Önlem almak şu, bina yapacaksınız depreme dayanıklı olacak. Kriz yönetimi ise deprem olduktan sonra yaraları hızla sarmaktır. Bugün bizim yaptığımız kriz yönetimidir, önlem değildir.”



Neden yapmadınız?



“Rahmetli Ecevit, deprem vergisi kanunu çıkardı. 1999’da depremde 10 binlerce insan hayatını kaybetmişti, 10 binlerce insan yaralıydı. 10 binlerce ev yıkılmıştı. Bunu o günkü bütçeyle yapmak mümkün değildi. Deprem vergisi kanunu çıktı. Dediler, biz bunların hepsini yapacağız. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Ben doğruları söylediğim zaman kızıyorlar. Ben doğruları söylemezsem kendi vatandaşıma saygısızlık yapmış olurum. Size bir örnek vereceğim, Marmara Depremi’nin ardından Sakarya Valisi, bazı okulların depreme dayanaksız olduklarını belirterek yıkılması için rapor hazırladı. Bu okullar yıkılmadı. Deprem vergisi kanunu çıktı, yine yıkılmadı. Geçen grup toplantısında gündeme getirdim. Nihayet akşama doğru haber geldi, 17 okulun yıkımına karar verilmiş. 17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik. Deprem olsaydı, çocuklarımız hayatın kaybetseydi, ne diyecektik? Deprem vergilerine ne yaptınız diye sordum, yine kıyamet koptu. Yine en ağır hakaretlere karşı karşıya kaldım. Bir vergi nereye harcanıyorsa bunu bilmek bizim hakkımız. Van depreminde 644 kişi ölmeden neden 20 milyar yatırım yapmadınız? 20 milyar yatırım yaptınız doğru. Binalar yaptınız doğru. Ama bu binaları depremzedelere sattınız.”



Afet bölgesi çağrısı



Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, kentin buna ihtiyacı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunun siyasi değil insani bir talep olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



“Dün sizlerin yaşadığı depremi ben de yaşadım. Benzer olayı Van’da da yaşamıştım. Biz yaraları sararken, vatandaşı mağdur etmeden sorunu çözmek zorundayız. Çadırları gördüm. O çadırlarda kış ayında yaşamanın zor olduğunu hepimiz gördük. Aileler henüz şoku atlamış değil. Yaraları sarmak o kadar kolay değil. Zamana ihtiyacımız var. İnsanların sabra, sevgiye, hoşgörüye ihtiyacı var. Yaşadığınız sorun sadece sizin sorununuz değil, hepimizin ortak sorunudur. Ben buradan Sayın Erdoğan’a sadece Elazığlılar için değil, Elazığlıların acısını paylaşan 82 milyon vatandaş adına sesleniyorum; Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin bir teklif var, bu teklifi biz verdik. Sizler ‘hayır bu teklifi siz vermeyin, AK Parti olarak biz vereceğiz’ derseniz, buyurun verin, biz sizin teklifinizi destekleriz.”