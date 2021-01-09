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09.01.2021 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘hoş geldin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan en genç üyelere telefon açıyor ve “aramıza hoş geldin” temennisinde bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘hoş geldin’
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

CHP’de her hafta pazartesi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılıyor. Her MYK’da, parti üye sayısındaki değişim ile ilgili son durum rutin gündem maddesi olarak ele alınıyor. Elektronik yolla yapılan üyelik başvuruları da görüşülüyor. Kılıçdaroğlu da MYK toplantısından sonra sürpriz iki telefon açıyor. Gazetecilerle sohbetinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Her hafta MYK’da partiye kaç kişi üye oldu, kaç kişi partiden ayrıldı. Onların rakamları gelir. En genç o hafta partiye üye olan en genç bir kız ve erkeğe telefon eder ‘aramıza hoş geldin’ der, onları kutlarım. Yol arkadaşlığı dolayısıyla. Bir ara ‘üye azalıyor’ dediler. Bunların tamamı asparagas. Rakamları biliyoruz. Rakamlar aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’nda olan rakamlar.”

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